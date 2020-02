Pradè: “Nel mercato abbiamo investito tanto, siamo competitivi”

MILANO – Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni di Dazn dell’ultima sessione di calciomercato, in cui il club viola è stato grande protagonista: “Abbiamo investito più di settanta milioni per due acquisti in ottica futura, senza trascurare chi è arrivato già a gennaio e i giocatori che c’erano nel nostro organico. Siamo pronti per la prossima stagione, ma prima bisogna concludere al meglio uesta. Sappiamo che in estate servirà ualche altro innesto e ci faremo trovare pronti”.