Pobega: “Vi racconto quali erano i miei idoli”

MILANO – Intervistato dai microfoni di TMW, Tommaso Pobega, giovane centrocampista in prestito al Pordenone ma di proprietà del Milan, ha parlato di quelli che erano i suoi idoli: “Da bambino ammiravo moltissimo Schweinsteiger. Se devo pensare a dei centrocampisti di alto livello e che abbiano giocato nel Milan, mi viene in mente subito Gennaro Gattuso, che ho avuto anche come allenatore. Poi mi piaceva molto Massimo Ambrosini, il quale mi sembrava anche una grande persona oltre che un campione in campo”.

