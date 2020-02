Pioli sul Verona: “Squadra che sta bene, Juric sta facendo un gran lavoro”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle due cessioni illustri del mercato invernale: “Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la partita di martedì sera. Kris non l’ho visto perché è andato via subito. Non abbiamo avuto problemi, ha lavorato sempre con grande professionalità”.

SUL VERONA – “Sta bene, Juric sta facendo un ottimo lavoro. Si presenterà con grande determinazione, è una squadra che corre tanto ed ha entusiasmo. Per noi è stata una settimana particolare, abbiamo più di un problema per le assenze. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta concentrazione, cercando di concedere il meno possibile, perché il Verona sa far male”.