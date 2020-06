Pioli sul futuro: “Non ci penso, adesso ho un grande obiettivo da raggiungere”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro e sulle voci attorno al probabile arrivo di Rangnick al suo posto: “Onestamente non penso al futuro. In questo momento non deve essere una priorità per nessuno. Ogni allenatore è legato ai risultati. In queste dodici giornate che mancano ci giochiamo tutto, anch’io ovviamente. Il futuro è incerto per chiunque, io penso solo al lavoro che devo svolgere. Chi dovrà decidere lo farà, ma ora conta solo il campo. C’è un grande obiettivo da centrare, ovvero il ritorno in Europa del Milan. Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a questo sino ad inizio agosto, poi verranno prese delle decisioni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live