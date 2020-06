Pioli sui pochi gol fatti: “Costruiamo tantissime occasioni, ma ci manca lucidità”

MILANO – Uno dei problemi principali manifestati dal Milan in questa stagione, prima con Marco Giampaolo e poi con Stefano Pioli, è la mancanza del gol. Quello rossonero è infatti uno dei peggiori reparti avanzati del campionato per numero di reti realizzate. Un aspetto inquietante e assolutamente da migliorare in questo finale di stagione. In conferenza stampa ne ha parlato direttamente il tecnico rossonero.

IL SUO COMMENTO – “Purtroppo ci manca lucidità quando dobbiamo chiudere l’azione. Siamo una delle squadre ad aver segnato meno gol, ma al tempo stesso siamo una di quelle che creano più occasioni. Ciò significa che abbiamo le qualità per costruire azioni importanti, ma purtroppo non riusciamo a concretizzarle. Questo ci ha penalizzati durante tutto il campionato e dobbiamo continuare a lavorarci tanto”.

