Pioli su Rebic: “Domani titolare? E’ possibile, non ho ancora deciso”

MILANO – Ante Rebic è stato decisivo nella scorsa partita di campionato, regalando al Milan tre punti con la sua doppietta. Ora il croato scalpita per giocare dal primo minuto contro il Brescia e Stefano Pioli ne ha parlato in conferenza stampa: “Può giocarsi la maglia da titolare, ma ho tante possibilità a disposizione in questo momento. Domani deciderò la formazione. Dipende tutto dall’atteggiamento dei giocatori, perché se lavori con convinzione e orgoglio, poi quando vieni chiamato in causa fai bene, come nel caso dello stesso Rebic domenica scorsa. Molte volte i cambi ti fanno vincere le partite, altre volte purtroppo te le fanno perdere. Tutti devono dare il massimo per avere opportunità e sfruttarle nel migliore dei modi”.