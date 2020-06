Pioli su Leao: “Da lui mi aspetto sicuramente di più”

MILANO – Con ogni probabilità domani, contro il Lecce, Rafael Leao si accomoderà di nuovo in panchina, per poi avere spazio nella ripresa. Con Zlatan Ibrahimovic indisponibile per infortunio, l’attacco rossonero dovrebbe essere guidato ancora da Ante Rebic, nonostante la folle espulsione rimediata in Coppa Italia con la Juve. In conferenza stampa, mister Stefano Pioli ha speso qualche parola proprio su Leao, sottolineando come si aspetti molto di più dal suo talento: “Sicuramente voglio di più di lui. Può e deve fare meglio. E’ un ragazzo con qualità molto importanti, ma è fondamentale che lui stesso cominci a credere maggiormente nelle proprie potenzialità”.

