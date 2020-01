Pioli su Ibra: “E’ un valore aggiunto, tutto il gruppo ne trae beneficio”

MILANO – Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato oggi in conferenza stampa esprimendosi anche sul contributo dato da Zlatan Ibrahimovic col suo ritorno: “E’ un valore aggiunto per il suo spessore, per la sua professionalità e per l’atteggiamento che mette in campo ogni giorno. Ibra sta facendo molto bene al gruppo e i suoi compagni sono stati bravi a trarre subito beneficio dal suo arrivo. Parliamo di uno dei migliori giocatori degli ultimi 10-15 anni. Si è messo subito a disposizione e tutto il gruppo trae vantaggio dalla sua presenza”.