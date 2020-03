Pioli su Gabbia: “E’ una risorsa, il Milan guarda al futuro”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Milan Tv ha parlato anche di Matteo Gabbia che, in settimana, ha rinnovato il proprio contratto: “È una bella storia, dimostra che il Milan sta guardando al futuro. Mi è piaciuto come la squadra abbia accolto un giovane alla prima esperienza in Serie A. Per noi è una risorsa in più, è un ragazzo serio e con grandissime qualità tecniche e umane”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live