Pioli: “Siamo il Milan e dobbiamo pensare a vincere. Strafelice per il rinnovo e su Ibra…

MILANO – Nel post-partita della sfida fra Milan e Atalanta, valida per la 36esima giornata di Serie A, ha parlato Stefano Pioli, tecnico rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

SULL’ESPULSIONE – Al medico sarà scappata una parola, ma anche questo è segno di unità e di spirito di gruppo.

SULLA PARTITA – Mi aspettavo una partita così. Sapevamo fosse difficile, abbiamo però provato a vincerla fino alla fine e posso considerarmi contento della prestazione di tutti.

SUL RINNOVO – Sono strafelice del rinnovo, ma non ho mai avuto problemi: sempre lavorato serenamente con dedizione e lavoro. Siamo il Milan e dobbiamo sempre cercare di crescere e di vincere. Pensiamo ora alle due partite, poi ci riposeremo e avremo altro spazio per dimostrare le nostre qualità. Per festeggiare il rinnovo sono andato a cena con tutto lo staffo… e ho pagato io (specie per l’ingaggio che mi hanno dato, ride ndr)

SUL MILAN DEL FUTURO – Mi immagino un Milan che dà continuità a quello che fa, certo se potremo fare ancor meglio ci faremo trovare pronti.

SU IBRA – L’apporto che ci ha dato è grande, ma non posso assicurare il rinnovo. Ci sono tanti aspetti da sistemare: di certo lui è ancora forte e trainante, nonostante l’età. Credo che lui e il club non si siano parlati ancora, ma il motivo presumo sia il fatto che non era ancora stato scelto l’allenatore.

SU LEAO – Giusto avere delle aspettative alte su di lui, ha un potenziale incredibile. Sta crescendo e penso che stagione dopo stagione possa fare meglio. In allenamento fa molto meglio che in partita, ma sono sicuro che arriverà a raggiungere i suoi obiettivi. Ha le qualità per spaccare le partite.

