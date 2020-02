Pioli, precedenti da incubo contro Conte

MILANO – Domani sera, per l’ottava volta nella sua carriera da allenatore, Stefano Pioli affronterà Antonio Conte. I precedenti, però, non sorridono affatto al tecnico rossonero. Nelle sette occasioni in cui si sono incontrati finora, sono usciti tre pareggi e quattro vittorie di Conte. Quest’ultimo ha ottenuto un successo quando guidava il Bari e Pioli era sulla panchina del Piacenza, mentre le altre tre vittorie le ha conquistate quando allenava la Juventus e Pioli era l’allenatore del Bologna.