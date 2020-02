Pioli, la Juve è un tabù: neanche una vittoria contro i bianconeri

MILANO – Questa sera il Milan ospiterà a San Siro la Juventus, per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La squadra piemontese è la ‘bestia nera’ di Stefano Pioli che, nella sua carriera da allenatore, non ha mai battuto la ‘Vecchia Signora’. Pioli ha infatti affrontato la Juve, fra tutte le competizioni, per diciotto volte rimediando tre pareggi e quindici sconfitte. Inoltre, il tecnico emiliano non ottiene un risultato positivo contro i bianconeri da otto anni quando, nel 2012 sulla panchina del Bologna, strappò un pareggio per 1-1 al Dall’Ara. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live