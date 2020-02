Pioli: “Ieri abbiamo dato tutto, non ci sono rimpianti. Il derby…”

MILANO – L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport: “La testa è al derby, dobbiamo prepararci in vista di una settimana importante. Purtroppo ieri non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo dato tutto. Abbiamo messo in campo tanta generosità, tanta volontà per provare ad ottenere i tre punti. Non ci sono rimpianti. Dovevamo affrontare meglio la mezzora finale, in cui abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara, ma ora pensiamo alla prossima sfida che sarà importantissima e molto difficile. L’Inter è una squadra completa, dobbiamo prepararci al meglio ma abbiamo le potenzialità per fare bene”.

SU IBRAHIMOVIC – “Per noi è fondamentale, però la squadra lavora per crescere e migliorare in quelle situazioni che ci mettono in difficoltà. Zlatan ha avuto un affaticamento complicato da un’influenza, che ora è passata. Speriamo che possa essere in campo domenica”.