Pioli: “Ottima prestazione, ma abbiamo pagato delle disattenzioni gravi”

MILANO – Al termine del derby perso, mister Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il primo tempo è stato figlio della strategia che abbiamo preparato in settimana, forse avremmo meritato di segnare più di due gol. Nel secondo tempo purtroppo ci sono stati due episodi che hanno cambiato la partita. I due gol presi in tre minuti hanno cambiato tutto. Alla fine abbiamo anche avuto la possibilità di pareggiare con il colpo di testa di Ibra. Peccato perché la prestazione del primo tempo è stata importante. Anche nella ripresa l’Inter non è che ci abbia preso a pallonate, ma bisognava essere sicuramente più attenti, poi c’è stata anche un po’ di sfortuna. E’ stata comunque la miglior prestazione del Milan quest’anno. Bisogna ripartite da questo primo tempo, la prestazione della squadra è stata convincente, ma dobbiamo imparare ad evitare disattenzioni gravi come quelle di stasera”.