MILANO – Tra una settimana esatta, nella serata di giovedì, il Milan affronterà nella trasferta irlandese lo Shamrock Rovers, match valevole per il secondo turno di qualificazione di Europa League. Una partita da non sbagliare assolutamente per i rossoneri. Sandro Tonali non sarà inserito dal Milan nella lista da consegnare alla Uefa, ma contro lo Shamrock Rovers ci sarà. Il regolamento consente infatti due sostituzioni a ridosso della partita.