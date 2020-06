Pioli: “Dobbiamo risalire la classifica, abbiamo una grande occasione”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato della sfida in programma oggi contro la Roma: “Fa piacere tornare a giocare in casa, anche se è solo un ritorno parziale alla normalità, perché la vera normalità è giocare davanti ai propri tifosi. Noi e la Roma siamo abbastanza simili nei numeri, ma la classifica dice che abbiamo nove punti di distacco. Abbiamo un’occasione per avvicinarci e mettere sul campo le nostre qualità. Un’opportunità da sfruttare; dobbiamo migliorare la nostra posizione di classifica, non abbiamo ancora vinto una partita con chi ci sta davanti”.

