Pioli: “Daniel Maldini? Giovane di talento, era arrivato il momento di farlo esordire”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato anche di Daniel Maldini: “È un ragazzo di talento, dotato di una buona tecnica e bravo con entrambi i piedi. È un giovane di belle speranze. Ieri pensavo fosse il momento giusto per metterlo dentro. Le nostre ambizioni? L’Europa deve essere un obiettivo per un club prestigioso come il Milan. L’unica cosa sulla quale dobbiamo essere concentrati è il nostro lavoro quotidiano. Bisogna affrontare tutte le prossime partite con la consapevolezza della loro importanza. Il campionato è complicato e competitivo, vincere le partite sarà difficile e per riuscirci dobbiamo mettere in campo prestazioni di alto livello”.

Caricamento sondaggio...