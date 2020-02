Pioli chiude il caso Musacchio: “Vi spiego perché non è entrato”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa, mister Stefano Pioli ha fatto chiarezza sul ‘caso Musacchio’: “Mateo stava per entrare e mi ha detto che nel riscaldamento ha avuto un problema al polpaccio, quindi è rimasto negli spogliatoi. Non si è rifiutato di entrare. Speriamo non sia un problema grave. Non è contento? E’ normale, come tutti i compagni che sono in panchina. Calhanoglu? Ha avuto un problema con la Juventus. Non dovrebbe essere una cosa lunga, ci sono delle possibilità di riaverlo a disposizione sabato a Firenze”.

SULLA VITTORIA – “Abbiamo saputo vincere stringendo i denti ed è molto importante. Potevamo certamente chiudere la partita prima. Avremmo dovuto concretizzare di più. Sono comunque soddisfatto delle ultime prestazioni della squadra, ma si può migliorare in fase di finalizzazione, perché creiamo una grande mole di gioco”.

