Piatek, che stoccata: “Milan? Ha l’abitudine di cambiare un attaccante ogni anno…”

MILANO – Kris Piatek, ormai ex centravanti del Milan trasferitosi all’Herta Berlino negli ultimi giorni di gennaio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Bild, senza risparmiare una stoccata al club rossonero: “Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno già urlato: ‘Piatek, pum, pum, pum!’. Al Milan in panchina dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Lì Milan succede questo. Cambiano un attaccante ogni anno, probabilmente è una loro abitudine…”.

