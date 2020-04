Petagna: “Bello aver giocato nel Milan, ho conosciuto tanti fenomeni”

MILANO – L’attaccante della Spal Andrea Petagna, cresciuto nel settore giovanile del Milan e già acquistato dal Napoli per la prossima stagione, ha parlato della sua breve esperienza rossonera in un’intervista concessa al canale Instagram degli ‘Autogol’: “Poter giocare con la maglia del Milan è stato un privilegio, ed ho avuto l’occasione di conoscere tanti fenomeni. Tuttavia il giocatore più forte con cui ho condiviso lo spogliatoio è Josip Ilicic, all’Atalanta. Ha una facilità nel fare le cose spaventosa, gli dicevo sempre che avrebbe meritato di giocare nel Real Madrid”.

