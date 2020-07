Perotti attacca: “In Italia i campi sono un disastro! San Siro sembra…”

MILANO – Esterno argentino della Roma, Diego Perotti, ha rilasciato un’intervista a Espn Redes parlando degli infortuni che in questi anni non gli hanno dato tregua: “Sono davvero sfinito da tutti i problemi fisici che ho accusato. Inoltre in Italia i campi sono un disastro: vai a giocare a San Siro col Milan e con l’Inter e sembra di stare sul campo del Deportivo Moròn (terza serie argentina, ndr). Non so se sia una questione climatica o altro. In Spagna però andavo a giocare contro l’Almeria, che era ultima in classifica, e il campo era perfetto”.

