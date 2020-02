Perinetti: “Milan, il ritorno di Ibra è stato decisivo. Su Braida…”

MILANO – Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa e attualmente senza squadra, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW parlando anche di Milan: “Il lavoro di Pioli è stato importante, ma è stato decisivo l’arrivo di Ibra che migliora tutti i giocatori che ha intorno. Ibra dà intraprendenza e coraggio ai compagni, averlo riportato in rossonero è stata un’intuizione azzeccatissima. Braida? Gli auguro di ritornare al Milan. È stato protagonista dei successi del club con tante scelte indovinate. So quanto tiene al Milan e merita di tornare in rossonero”.

