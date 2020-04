Perchè rinnovare a Romagnoli e non a Donnarumma? Dubbi e risposte

La decisione sembra essere stata presa. Ivan Gazidis. sembra deciso a privarsi a fine stagione (ma quando finirà?) del suo numero uno. Il più forte in Italia, uno dei più forti in Europa. Una scelta rischiosa ma necessaria se non si vuole puntare su Gigio, scendere a compromessi con Raiola. Più facile accontentarlo sul rinnovo di Alessio Romagnoli che oggi guadagna tre milioni e mezzo di euro netti a stagione. Un contratto importante che deve per forza crescere ancora.

Ivan Gazidis è pronto, sa che la situazione contrattuale di Romagnoli, in scadenza nel 2022, è una priorità da affrontare in maniera tempestiva per non ritrovarsi in situazioni simili a quella di Donnarumma. Il rinnovo si deve basare nelle intenzioni del suo agente sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus che lo farebbero arrivare con facilità a 5. La richiesta per Donnarumma passerebbe presumibilmente dai 6 attuali ai 7 più bonus. Tanti? Troppi? Forse no per un portiere giovanissimo, di appena 21 anni (compiuti il 25 febbraio), con un futuro avviato da grandissimo portiere.

Lo stesso forse non si può dire di Alessio Romagnoli che di anni ne ha 25 (compiuti il 12 gennaio), che in queste cinque stagioni non è mai riuscito a fare il salto di qualità, quello che tutti si aspettavano. Inutile nasconderlo o far finta di niente. Le qualità ci sono ma il campione tra i due non è lui.

E allora perchè non privarsi del numero 13 rossonero invece che del portierone? Facile. Donnarumma potrebbe garantire 50 milioni di plusvalenza, Romagnoli no. E’ stato pagato 25 milioni e a bilancio il suo valore non a zero come quello di Gigio. Questioni economiche su cui Gazidis costruisce il futuro rossonero.

A livello tecnico però c’è da sottolineare una differenza che tanti tecnici hanno evidenziato. E’ più facile sostiuire un difensore come Romagnoli che un portiere come Donnarumma. Inevitabile. Uno come Gigio ne nasce uno ogni tanto. Perchè un Fondo ricco come quello della famiglia Singer deve rinuniciare al più forte nella rosa? Perchè non si riparte da Donnarumma, da Romagnoli, da quei pochi, pochissimi che hanno dimostrato di poter far tornare grande il Milan? Forse è un ragionamento troppo semplice, troppo scontato che Maldini e anche Boban hanno cercato di spiegare più volte a Gazidis senza però avere mai una risposta positiva…