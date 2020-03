Perchè perdere Bonaventura a zero? Un altro errore di Gazidis

La storia al Milan di Jack Bonaventura sta per finire. Giugno è vicino. Scadrà il suo contratto e sarà libero di scegliere dopo 5 anni di rossonero il suo prossimo futuro. Si è parlato del Napoli, anche dell’Inter. Ora della Fiorentina. Le offerte non mancano per un giocatore di qualità importante per tutti i suoi allenatori che ha avuto, anche per Stefano Pioli che dalla gara con la Juventus, dodicesima giornata di andata, a quella con l’Udinese (20esima). Sempre in campo, non sempre decisivo. Ma questo non per colpa solo sua.

Due gol con Napoli e Bologna e tante belle giocate che non sono servite però a convincere Ivan gazidis a trattare con Mino Raiola il suo rinnovo di contratto. Ma perchè perdere un giocatore a parametro zero come lui?

Non c’è risposta logica se non economica. La politica del Milan sta per cambiare ancora. Una squadra di giovani promesse dagli ingaggi non troppo elevati. Rinnovare a Bonaventura sarebbe costato caro. Non certo però una bella notizia soprattutto per il prossimo allenatore che sia ancora Pioli, Rangnick o un altro ancora…

Spesso Dottor Jack ma anche Mr Hyde, Bonaventura non è mai riuscito a incidere forse come avrebbe dovuto, o melgio come avrebbe potuto. Non è sempre stato un titolarissimo, anche in Nazionale ha dovuto starsene seduto scomodamente in panchina.

Ora cerca un nuovo contratto, un progetto che lo metta finalmente al centro. Infortuni permettendo. Quest’anno ne ha saltato solo due, lo scorso campionato tutta la stagione per colpa di un intervento al ginocchio. Ma se sta bene, Jack è un affare che Casa Milan ha deciso di perdere a zero…