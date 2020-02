Pellegatti: “Pioli? Quando i giocatori si accorgono che il club ha scaricato il tecnico…”

MILANO – Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, si è espresso sulle voci attorno al possibile esonero di Pioli a fine stagione: “Sono già cominciate le voci sul prossimo allenatore del Milan. È una settimana strana, perché il vero vincitore sul piano tattico del derby si chiama Stefano Pioli, che ha imbrigliato splendidamente l’Inter. Poi il Milan ha perso 4-2, ma i gol presi non sono di certo colpa dell’allenatore. Pioli ormai viene considerato un allenatore che, salvo la piuttosto complicata conquista del quarto posto, lascerà il Milan a fine stagione. Alberto Zaccheroni sostiene che quando i giocatori si accorgono che l’allenatore è stato scaricato dalla società, per il tecnico è finita. Questo mi preoccupa per le prossime settimane…” CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live