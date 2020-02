Pellegatti: “Milan, ieri è emersa un po’ di stanchezza. Ma il gol annullato…”

MILANO – Carlo Pellegatti, famoso giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews per parlare della sfida con la Fiorentina: “Il Milan nelle ultime partite aveva mostrato un’attenzione e una concentrazione sicuramente diverse da quelle di ieri. Questo sorprende e dispiace perché sembra essere un ritorno dei problemi passati. Non escludo, tuttavia, la stanchezza fisica e psichica dato che il Milan ha giocato quattro partite in tredici giorni”.

SUL GOL ANNULLATO – “Ibra è stato spostato da un giocatore della Fiorentina in un contrasto e il braccio gli è finito sul pallone. Ho parlato di sfregio alla Gioconda sul mio profilo Instagram, perché sono convinto che senza il tocco dell’avversario, il pallone non gli sarebbe finito sul braccio”.

