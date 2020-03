Pellegatti: “Ecco cosa serve per rivedere un Milan competitivo”

MILANO – Carlo Pellegatti, giornalista di nota fede rossonera, ha parlato di Milan tramite il proprio canale YouTube: “Pioli ha ereditato una situazione indubbiamente molto difficile. E’ riuscito a trovare una discreta continuità, anche se ci si aspettava qualcosa di più dopo il ritorno di Ibrahimovic. I problemi principali, secondo me, sono figli della poca chiarezza che regna in società. Per rivedere un Milan competitivo dipenderà tanto dal budget, ma anche e soprattutto dallo scouting, che dovrà esser bravo ad indovinare i colpi di mercato. Sicuramente è insopportabile vedere il Milan fuori dalle grandi competizioni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...