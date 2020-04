Pato: “Milan, Leo Duarte ottimo difensore: merita fiducia”

MILANO – Si avvicina a grandi passi il rientro di Leo Duarte, centrale difensivo del Milan infortunato ormai da oltre quattro mesi. Di lui ha parlato il suo connazionale Alexandre Pato, ex attaccante rossonero intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Duarte è un ottimo difensore. Ci ho giocato contro, sa tenere molto bene la posizione. Gli servirebbe un pochino di fiducia in più, vedrete che farà bene. Mi ricorda per alcuni aspetti Toloi dell’Atalanta”.

