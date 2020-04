Pato: “Maglia numero 9? Ecco perché si parla di maledizione”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato, ex attaccante brasiliano del Milan, ha parlato anche della ‘maledizione’ della maglia rossonera numero 9 (lui stesso l’ha indossata): “Si parla di maledizione perché c’è sempre l’immagine di Inzaghi dentro l’area che segnava a ripetizione. Quindi le aspettative attorno a chi indossa questo numero sono altissime. Io però credo che sia ormai riduttivo pensare al centravanti solo in termini di gol. Una prima punta nel calcio moderno fa tante altre cose, guardate ad esempio Lukaku o Lewandowski. Io stesso parto al centro ma poi svario in fascia o sulla trequarti: oggi l’attaccante non è chiamato solo a rifinire l’azione”.

