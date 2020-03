Pasqualin: “Donnarumma miglior portiere italiano, cederlo sarebbe un errore”

MILANO – Intervistato da TMW Radio, il procuratore Claudio Pasqualin, il quale nella sua carriera ha assistito campioni come Del Piero e Gattuso, ha parlato anche della situazione di Gigio Donnarumma, candidato a lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato: “Si parla sempre di lui perché è l’unico che possa rimpinguare le casse del Milan in questo momento, garantendo una notevole plusvalenza. Io però non lo metterei mai sul mercato, è il più forte portiere italiano in circolazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...