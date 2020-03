Partite a porte chiuse, entro stasera potrebbe essere firmato il decreto

MILANO – Il Governo sta per emanare un decreto finalizzato a prendere delle misure di sicurezza per arginare la diffusione del Coronavirus. Fra i provvedimenti riguardanti lo sport, c’è l’obbligo di svolgere tutte le partite a porte chiuse fino al 30 marzo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato in conferenza stampa di voler firmare il decreto entro stasera .

