Panchina Milan: Pioli una certezza, Rangnick una scommessa

Stefano Pioli può rimanere al Milan. Non è impossibile. Il tecnico rossonero ha centrato il modulo e rilanciato gli acquisti estivi come Bennacer e non solo. Per confermarsi però servirà più continuità e un posto nelle prossime coppe.

Ma non è semplice. Chi comanda, chi decide ha altre idee. E’ incuriosito dalla possibilità di affidare la panchina, con sconfinamento all’area tecnica fin qui governata da Paolo Maldini a un tecnico straniero, a Ralf Rangnick.

Ma quante scommesse il Milan dovrà vincere ancora prima di tornare a vincere? L’idea è quella di giocarne il meno possibile d’ora in avanti, di riuscire a raggiungere la Champions League in tempi brevi magari con Pioli, con una squadra non rivoluzionata ogni stagione.

Se e quando il campionato riprenderà la squadra dovrà compiere una piccola impresa, dovrà cercare di continuare a vincere partita dopo partita, restare in zona Europa League sognando un quarto posto che guardando la classifica sembra proibito. Ma i punti a disposizione ci sono e Pioli può contare sull’intera squadra.

Si perchè i giocatori sono dalla sua parte, da quella di Maldini come lo erano con Boban. Non sono di certo con Gazidis come ha dimostrato Ibrahimovic che non a caso a fine stagione potrebbe lasciare il Milan e il calcio. Di certo i dubbi su Pioli sono tanti, forse troppi. Continuare con lui per poi trovare una scusa per mandarlo via alla prima futura crisi sarebbe un altro errore da non commettere.

Meglio allora mandarlo via subito. Ma come detto questo Pioli se la può ancora giocare…