Panchina d’Oro 2018/2019: vince Gian Piero Gasperini

MILANO – L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha vinto il premio della Panchina d’Oro per la stagione 2018/2019, piazzandosi davanti a Sinisa Mihajlovic e Massimiliano Allegri. Il tecnico orobico è stato premiato oggi a Coverciano, rilasciando alcune dichiarazioni riportate da TMW: “Sono felice e orgoglioso, un premio così prestigioso non posso non condividerlo con staff e giocatori, oltre che con il Presidente. E’ frutto del lavoro di tutta la città di Bergamo. E’ un premio che va condiviso con tutti. Inoltre vorrei fare una dedica agli allenatori: è una professione difficile, ci sono tensioni, dormiamo poco la domenica sia quando perdiamo che quando vinciamo. Però siamo privilegiati e questi riconoscimenti sono delle grandi soddisfazioni”.

Caricamento sondaggio...