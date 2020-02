MILANO – L’ex difensore rossonero Gabriel Paletta, oggi in forza al Monza, con alcune parole riportate da ‘Il Giorno’ ha parlato del centravanti più forte che abbia mai incontrato nella sua carriera: “Il più forte fisicamente che ho incontrato è sicuramente Ibrahimovic. Ma ho giocato anche contro fenomeni come Totti e Del Piero”.

