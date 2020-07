Pagni: “Ecco come Moncada e Almstadt guidano il mercato del Milan”

MILANO – Il giornalista Luca Pagni ha fatto il punto della situazione sui meccanismi di mercato in casa Milan: “La trattativa con i procuratori la fa Massara, se c’è da convincere un giocatore ci pensa Maldini. Ovviamente, serve anche il via libera alla spesa per cartellino e ingaggio da parte di Gazidis. Tuttavia, chi orienta le scelte, individua i possibili talenti e preparare i dossier dei giocatori che rispondono alle direttive del fondo americano sono Goffrey Moncada ed Hendrik Almstadt. Il primo è il capo degli scout e lavora con televisioni collegate con i maggiori campionati europei, sorbendosi centinaia di partite. L’altro è una sorta di direttore sportivo 4.0, nel senso che lavora con algoritmi e con i sistemi dei data analyst elaborando la lista dei giocatori che Moncada gli passa una volta scremata la lista dei possibili talenti. In altre parole, il primo cerca la qualità, il secondo si assicura che abbia un rendimento elevato”.

