Padovan: “Si va verso la sospensione, l’Europeo potrebbe slittare al prossimo anno”

MILANO – Il giornalista Giancarlo Padovan, intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, ha provato a fare luce sugli scenari che si prospettano per il calcio italiano a causa del Coronavirus: “Domani ci sarà il Consiglio Federale, la maggioranza dei club di Serie A sarà per la sospensione del campionato e secondo me si fermeranno in tutte le Nazioni. L’Europeo potrebbe essere giocato a settembre, facendo cominciare i prossimi campionati a ottobre o novembre. Oppure, più realisticamente, l’Europeo potrebbe slittare direttamente all’anno prossimo, visto che nell’estate 2021 non sono previste manifestazioni calcistiche di questo tipo.

Inoltre, il fatto che il torneo sia itinerante è un problema in più e non so se l’Uefa possa prendersi la responsabilità di farlo disputare ugualmente. Se il campionato verrà sospeso e l’Europeo sarà spostato, ci potrà essere il recupero delle partite fino al mese di luglio. Annullamento? C’è un’ipotesi, che però può essere contemplata solo in caso di guerre, la quale prevede che si possa congelare la classifica e assegnare lo scudetto a chi è primo nel momento dell’interruzione, ma non penso si possa applicare in questo caso. Inoltre sarebbe ingiusto”.

