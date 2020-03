Orsi: “La salute prima di tutto, il calcio non è immune”

MILANO – L’allenatore Fernando Orsi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso sull’allarme Coronavirus in cui è coinvolto il calcio italiano: “Il calcio non è immune, quando si prendono alcune decisioni si corre il rischio che qualcosa possa succedere. Sono rammaricato come tanti sportivi ma, bisogna pensare alla salute di tutti. L’ipotesi di fermare il campionato non può non essere presa in considerazione”.

