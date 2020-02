Orlando: “Pioli ha sistemato alcune cose, ma non c’è ancora continuità”

MILANO – Massimo Orlando, ex calciatore rossonero, si è espresso sul Milan ai microfoni di TMW: “Credo che Pioli abbia sistemato delle cose, inserendo giocatori che prima non giocavano e che dovevano essere inseriti subito, come Bennacer e Krunic. Tuttavia vedo una squadra che fa ancora fatica e non ha quella continuità necessaria per ambire a qualcosa di importante. Ibra? Dà garanzie ai compagni nonostante l’età: se butti palla avanti lui la sa gestire e col Verona la sua assenza è stata pesante. Derby? L’Inter non gioca bene ma ha tanti giocatori di qualità. E’ fondamentale cercare di marcare bene Lukaku ed Eriksen”.

