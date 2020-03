Ordine: “Milan, Rangnick arriva nel ruolo di dirigente”

MILANO – Franco Ordine, giornalista molto vicino alle vicende rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews24 del sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick: “Sicuramente arriverà, non in panchina ma verosimilmente nel ruolo di direttore tecnico. Qualora dovesse ricoprire l’incarico di DT, andrebbe a scegliere un allenatore in sintonia con la sua idea di calcio. Ibra? Lui deciderà cosa fare del suo futuro. Dalle mosse che sta facendo sembrerebbe destinato a rimanere a Stoccolma con la famiglia per intraprendere una nuova carriera”.

