Ordine: “Milan, il mercato si è in parte rivalutato”

MILANO – Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende rossonere, ha parlato degli ultimi investimenti fatti dal club meneghino attraverso MilanNews.it: “È vero che Elliott ha acquistato il Milan a una cifra bassa, ma poi non ha certo risparmiato risorse. E se in questi recenti mesi di mercato ha puntato su alcuni obiettivi e si è ritirato da altri, l’ha fatto soprattutto per rispettare i paletti del FFP, che nel gennaio del 2019 erano stati scavalcati da Leonardo. Alla luce delle recenti prestazioni, il mercato si è in parte rivalutato. Di Theo abbiamo intuito alla prima uscita, Bennacer si sta affermando, Castillejo ha recuperato un terreno che sembrava ormai impraticabile per lui. Il problema, allora, è che una parte del patrimonio speso non ha dato i frutti sperati”.