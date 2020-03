Oddo: “Milan, tornerai in alto. Ma serve pazienza”

MILANO – Per analizzare l’attuale situazione del Milan, i microfoni di Sky Sport hanno contattato Massimo Oddo, grande ex terzino rossonero: “Al Milan la situazione è complicata da diversi anni, dopo il doppio cambio generazionale tecnico e societario che ha reso tutto più difficile. Poi c’è la situazione societaria da chiarire, mi sembra manchi il feeling fra le parti. Tuttavia il Milan è sempre il Milan, ha tutte le carte in regola per tornare in alto, ma serve pazienza”.

