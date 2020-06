Nuovo stadio, Scaroni: “Ecco quando dovrebbero partire i lavori”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare della realizzazione del nuovo stadio: “Volevamo mettere la parola fine a questa lunga negoziazione e abbiamo fatto un sacrificio importante. Sono ottimista perché è un progetto che abbiamo fatto su misura per soddisfare quanto il Comune ci ha chiesto. Porta tanto lavoro, denaro, nuove cose a Milano: non vedo chi possa opporsi ad un progetto di questo tipo. Ho fiducia che per la primavera del 2021 cominceremo a lavorare. Resterà comunque una buona metà dello stadio, perché a parte il terzo anello che toglieremo, manterremo due pareti intere. Quando si arriverà a San Siro il Meazza si vedrà, non sparirà dallo scenario”.

