Novellino: “Milan, Coppa Italia importante anche per l’Europa. Ma dal Toro mi aspetto una reazione”

MILANO – Walter Novellino, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di TMW della sfida in programma stasera fra rossoneri e granata: “Il Milan, dopo le ultime vittorie consecutive, vuole proseguire la sua striscia positiva e avere una finestra aperta per l’Europa. Per quel che riguarda il Toro, invece, cosa c’è di meglio che vincere contro il Milan per dimenticare il 7-0 con l’Atalanta? Sarebbe importante avere una reazione, anche di orgoglio. Mazzarri? L’allenatore conta fino ad un certo punto, secondo me non ha nessuna colpa. Sabato ha messo in campo la formazione migliore. Cairo non è stupido, sa cosa ha fatto Mazzarri in carriera e non credo ad un esonero. La prima persona che è stata male dopo il 7-0 è proprio l’allenatore”.