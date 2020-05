Notizie Serie A – Rai e Mediaset: la tv pubblica si fa avanti…

MILANO – L’idea del Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora ha attirato anche l’interesse delle televisioni pubbliche, come Rai e Mediaset.

Proprio la tv di stato italiana ha voluto esprimere il suo punto di vista con una nota stampa del Comitato di Redazione.

: “Se si deroga alla Legge Melandri ‘aprendo’ i diritti tv criptati e autorizzandone la trasmissione in chiaro, allora bisogna ‘aprire’ anche i diritti tv a tutti gli operatori televisivi. Altrimenti si darebbe un ingiusto vantaggio alle pay tv che si troverebbero ad avere un pubblico potenziale moltiplicato con palese vantaggio dal punto di vista di immagine e di vendita di spazi pubblicitari. Quindi la proposta del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha senso solo se redistribuisce i diritti a tutti. Altrimenti si rischierebbe una gravissima violazione delle regole della concorrenza, che provocherebbe un danno enorme alla Rai e alle sue storiche trasmissioni sportive, in termini economici, di ascolti e d’immagine”.

