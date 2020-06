Notizie Serie A – Quarantena, si va verso il dietrofront

MILANO – Tutto sembrava far pensare ad una ripresa della Serie A che ci avrebbe accompagnato per quasi tutta l’estate, invece è arrivata la proverbiale “doccia fredda”. Il Comitato tecnico scientifico, infatti, ha inviato il suo verbale al governo. Dove ha espresso il suo punto di vista sulla soluzione della quarantena ‘soft’, in caso di nuove positività nel mondo del calcio nostrano. Nel documento però viene ribadita la soluzione di un isolamento di squadra, nel caso in cui un calciatore, o un membro dello staff, risulti positivo al tampone per il Covid-19.

“Qualora anche un solo membro dell’equipe risulti positivo al test molecolare, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione epidemica, essere oggetto delle misure che valgono per ogni persona residente nel Paese”.

la palla adesso passa al governo che dovrà prendere una posizione chiara, tra le indicazioni del Comitato tecnico scientifico e la Figc, che invece continua a spingere per la soluzione ‘soft’. In modo da abbassare al minimo il rischio di nuovo eventuale stop per la Serie A, anche a causa di ella quarantena di squadra. La proposta della Federcalcio quindi è letteralmente bocciata e in contrasto con il decreto legge del 16 maggio 2020, attualmente in vigore. Esiste però anche una ‘via d’uscita’, che però potrebbe essere percorribile solo nel caso in cui cambi il decreto legge.

