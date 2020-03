Notizie Serie A – Dubbi sul futuro di Cutrone alla Fiorentina

MILANO – Il futuro di Patrick Cutrone potrebbe non essere Viola. La Fiorentina, nell’ultima sessione di mercato invernale, ha prelevato l’ex attaccante del Milan, in prestito con diritto di riscatto, dal Wolverhampton. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attuale tecnico del club gigliato ha dimostrato di puntare sul calciatore ma la società considera fondamentali, per la prossima stagione. Chiesa, Kouame e Vlahovic. Potrebbe, quindi, decidere di non riscattare la punta ma tutto dipenderà anche dal futuro di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina potrebbe salutare in estate e i piani del mercato, in questo caso, si modificherebbero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live