Notizie Serie A – Coronavirus: negativi tutti i tamponi degli arbitri

MILANO – Anche gli arbitri si preparano a tornare in campo, con la ripresa della Serie A. I direttori di gara, nella giornata odierna si sono sottoposti ai tamponi per il Coronavirus, presso una struttura di Sesto Fiorentino, come riportato dall’Ansa. I risultati hanno dato tutti esito negativo, quindi nessun intoppo.

Gli arbitri di Serie A e Serie B possono tornare a lavorare in vista del prossimo fischio d’inizio, previsto per le semifinali di ritorno della Coppa Italia, il 12 e il 13 giugno. Mentre quello del campionato è stato fissato per il prossimo 20 giugno, alle ore 19:30. Con Torino-Parma che darà il “via alle danze”.

