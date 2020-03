Notizie Serie A – Coronavirus: l’Udinese proroga lo stop agli allenamenti

MILANO – La Serie A, come la maggior parte dei campionati nazionali in Europa e nel resto del mondo è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Le società si stanno adeguando al momento di crisi e infatti rimbalzano indiscrezioni sulla possibilità del taglio degli stipendi dei calciatori. Mentre si cerca di capire quale sarà l’intesa tra i vari club su questa questione, gli allenamenti vengono fermati o lo stop viene prorogato, come nel caso dell’Udinese. La società Friulana, infatti, poco fa ha comunicato sul suo sito internet che le sessione di lavoro sono state sospese fino a data da destinarsi. Ecco la nota ufficiale.

“Udinese Calcio comunica che, in osservanza delle norme governative e monitorando costantemente l’evolversi dell’emergenza Coronavirus, ogni attività resta sospesa fino a nuova comunicazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live