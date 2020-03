Notizie Serie A – Coronavirus: il Parma annuncia lo stop agli allenamenti

MILANO – Il mondo del calcio deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Tutti i principali campionati nazionali e le competizione europee sono state state sospese e ancora non si sa quando sarà possibile tornare in campo. Ovviamente anche la Serie A ha fermato il suo calendario, una delle prime in Europa ad attuare questo tipo di politica, e le società in questi giorni stanno cercando una data per poter almeno tornare al lavoro i propri tesserati. Intanto il Parma, attraverso una comunicazione ufficiale sul proprio sito, ha fatto sapere che tutti gli allenamenti sono sospesi fino a data da destinarsi. Ecco la nota del club Ducale.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che gli allenamenti della prima squadra rimarranno sospesi fino a data da destinarsi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live