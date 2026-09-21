Gerry Cardinale esprime il suo entusiasmo per il successo ottenuto stasera e guarda con speranza al futuro insieme a Ruben Amorim.

Iltrionfa con un 3-0 a San Siro contro il, dimostrando soprattutto convinzione. La formazione disi avvicina alla pausa per le nazionali con tre vittorie e due pareggi in Serie A, senza subire alcuna sconfitta. Questa serata ha rappresentato senza dubbio la prestazione migliore, con gli spettatori che hanno trasformato i fischi al termine dell'incontro di Europa League contro ilin cori e applausi: contro i salentini, la prova è stata molto convincente, mostrando un gioco offensivo dinamico e continuo.

Gerry Cardinale, leader di RedBird, ha rilasciato alcune dichiarazioni per manifestare la sua contentezza e il suo supporto alla squadra e all'allenatore. Il dirigente statunitense era presente a San Siro anche stasera e ha osservato la partita dal vivo.

"Questi sono stati tra i più straordinari 90 minuti di calcio che abbiamo avuto modo di vedere. Desidero congratularmi con Ruben e i nostri atleti per aver continuato a lottare in queste prime gare prima della pausa per le nazionali. È importante comprendere che un allenatore nuovo, con un diverso approccio e nuovi giocatori, avrà bisogno di tempo per raggiungere l'intesa giusta. Ringrazio anche i nostri tifosi per il loro sostegno durante questo periodo di transizione, mentre stiamo cercando di sistemare le cose e riportare l'AC Milan alla sua eredità vincente. "